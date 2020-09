per Mail teilen

Rund 250 Menschen haben am Dienstagnachmittag vor dem Rathaus in Trier für den Erhalt des Jugend- und Kulturzentrums Exzellenzhaus demonstriert.

Die Demonstranten forderten kurz vor der Stadtratssitzung, die Stadt solle die Insolvenz des Exhaus-Vereins durch finanzielle Unterstützung abwenden. Ein Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der Linken wurde abgelehnt. Der Stadtrat will voraussichtlich Anfang Oktober über das Thema beraten.

Die Demonstration fand vor Beginn der Stadtratssitzung in Trier statt SWR Jan Teuwsen

Nicht genug Fördergelder?

Der Trierer Jugend- und Kulturverein Exhaus e.V. steht vor dem Aus. Wie der Insolvenzverwalter am Montag bekannt gegeben hat, wird der Verein seine Tätigkeit einstellen und im Rahmen des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Offenbar konnte der Verein nicht ausreichend andere Fördergelder organisieren. Der Insolvenzverwalter umschreibt das jedenfalls in seiner Pressemitteilung; konkreter dazu äußern wollte er sich am Montag nicht mehr dazu.

Rund 250 Menschen demonstrierten für den Erhalt des Jugend- und Kulturzentrums Exzellenzhaus SWR Jan Teuwsen

Kinderhort soll weiterführt werden

Laut Insolvenzverwalter wird der Exhaus-Verein seine Tätigkeit einstellen und im Rahmen des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Der vom Verein betriebene Kinderhort und das Fanprojekt werden den Angaben zufolge aber in neuer Trägerschaft weitergeführt. Der Betrieb im Exhaus-Gebäude war wegen Brandschutzmängeln stark eingeschränkt und zuletzt wegen Baufälligkeit und Corona ganz untersagt worden. 2018 hatte der Exhaus-Verein Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Er hat knapp 30 Mitarbeiter.