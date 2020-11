Das Steillagenzentrum des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel in Bernkastel-Kues, feiert sein 10-jähriges Bestehen. Dienststellenleiter, Hubert Friedrich, zieht eine positive Bilanz der Arbeit des Zentrums.

Mit den im Zentrum erforschten Erkenntnissen habe man den Weinbau in den Steillagen fördern können. So habe man an der Entwicklung von Vollerntern oder automatischen Traubensortiermaschinen mitgearbeitet. Auch habe man die Aus- und Weiterbildung der Winzer verbessern können. Zum Beispiel mit neuen Erkenntnissen über Rebkrankheiten und den Pflanzenschutz. Nach Angaben des Dienststellenleiters sei auch das Projekt Lebendige Moselweinberge ein voller Erfolg. Mit dem Bau von Insektenhotels beispielsweise, sei der Erhalt der Artenvielfalt in den Steillagen gefördert worden. Das Steillagenzentrum in Bernkastel-Kues hat 35 Mitarbeiter. Sie forschen an neuen Techniken im Weinbau und schulen Winzer von Perl bis Koblenz.