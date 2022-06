Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle von Lkw am Autobahnparkplatz Markusberg an der Autobahn 64 hat die Polizei am Dienstag zahlreiche Verstöße festgestellt. Dabei stellten die Beamten neben technischen Mängeln auch bei fast jedem Fahrer Verstöße gegen entsprechende Vorschriften fest. Drei Mal musste die Weiterfahrt untersagt werden. In einem Fall war ein Sprinterfahrer mit mangelndem Reifenprofil unterwegs. Bei zwei Holztransporten war die Ladung nicht ausreichend gesichert, ein weiterer Holztransporter war zu lang und zu schwer beladen. Ein anderer Lkw-Fahrer hatte gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und hatte etwa 18 Stunden am Steuer gesessen.