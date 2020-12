Der Anzahl der Gästeübernachtungen im Hunsrück und an Mosel und Saar ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das geht aus der Tourismus- Bilanz 2019 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz hervor. In die Eifel seien mehr Besucher gekommen, als im Vorjahr. Die Übernachtungszahlen im Hunsrück seien besonders in Gemeinden rund um den Flughafen Hahn zurückgegangen, so die Hunsrück-Tourismus GmbH. Das sei auf die sinkenden Passagierzahlen am Flughafen zurückzuführen. Dass weniger Menschen an die Mosel kommen, führt die Mosellandtouristik, auf die politischen Ereignisse im Ausland zurück. Wegen des Brexits kämen zum Beispiel weniger Besucher aus Großbritannien. Die positive Entwicklung in der Eifel führt die Eifel-Tourismus GmbH auf die steigende Qualität der Radwege und Erlebnisbäder zurück.