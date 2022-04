Zahl der Privatinsolvenzen gestiegen

In der Region Trier ist die Zahl der Privatinsolvenzen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wie die Wirtschaftsauskunftei creditreform aus Trier mitteilte, gab es 699 Verfahren. Das seien fast 360 mehr Insolvenzen als 2020. Das entspreche einer Steigerung von 105 Prozent. Die meisten Privatinsolvenzen verzeichnet demnach mit 265 die Stadt Trier, gefolgt vom Kreis Bernkastel-Wittlich mit 127 Pleiten. Die Zahl der Firmeninsolvenzen in der Region Trier ist dagegen nur leicht gestiegen. Nach Angaben von Creditreform mussten 113 Firmen im Jahr 2021 Insolvenz anmelden, das entspreche einem Zuwachs von fünf Prozent. Die meisten der betroffenen Betriebe gehörten zur Gastronomie. Dass die Zahl der Insolvenzen in der Region Trier nicht höher sei, liegt nach Ansicht von Creditreform an staatlichen Coronahilfen für die Betriebe. Sie erwartet 2022 einen leichten Anstieg der Firmen-Pleiten.