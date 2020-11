per Mail teilen

In der Region Trier sind gestern zwei weitere Menschen mit einer Coronainfektion gestorben. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 78-jährigen Mann aus dem Kreis Birkenfeld und eine 88-jährige Frau aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Insgesamt kamen gestern 83 neue Covid19-Infektionen dazu. Damit sind aktuell 1.364 Menschen in der Region Trier am Coronavirus erkrankt. Bislang gab es 49 Todesfälle.