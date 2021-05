Die Polizei hat wegen illegaler Autorennen zwischen Wolsfeld und Holsthum in der Eifel Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Sonntagnachmittag seien mehrere Fahrzeuge unabhängig voneinander den Streckenabschnitt mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, so die Polizei. Normalerweise findet am Pfingstsonntag in diesem Bereich das Wolsfelder Bergrennen statt, das wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.