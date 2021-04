Wolfgang Leonhard ist in der Sowjetunion groß geworden. Er wurde später im Westen zum führenden Ost-Experten. Am 16. April wäre der Wahl-Eifeler 100 Jahre alt geworden.

Das größte Privatarchiv der Welt zur Geschichte des internationalen Kommunismus befindet sich in einer kleinen Seitenstraße von Manderscheid mit Blick auf die Burgen. Hier lebte und arbeitete Wolfgang Leonhard mehrere Jahrzehnte.

Wolfgang Leonhard 2004 in Frankfurt picture-alliance / Reportdienste Frank Rumpenhorst

Früher überzeugter Kommunist, später scharfer Kritiker

Der im August 2014 verstorbene Historiker war ein wichtiger Zeitzeuge der deutschen Geschichte. Im Moskau der Stalinzeit aufgewachsen, gehörte er 1945 zum Führungskreis der Kommunisten, die in Ostdeutschland die Gründung der DDR vorbereiten sollte. Später brach er mit dem Kommunismus, wurde ein scharfer Kritiker und Beobachter.

"Das Interesse an meinem Mann ist bis heute groß. Besonders demokratische Befreiungsbewegungen, wie gerade in Hongkong, beschäftigen sich mit dem Leben und den gewonnen Erkenntnissen von Wolfgang Leonhard." Dr. Elke Leonhard, Witwe

Größte Privatsammlung der Welt zum Kommunismus

Mehr als 6.000 Bücher zur Geschichte des Kommunismus hatte der gebürtige Wiener in seinem Manderscheider Haus gesammelt. Dazu kommt eine umfangreiche Zeitungssammlung, darunter sämtliche Ausgaben der sowjetischen Parteizeitung Prawda.

Wolfgang Leonhard 1956 picture-alliance / Reportdienste keine

Forscher aus aller Welt kommen nach Manderscheid

Um diese Sammlung Forscher aus aller Welt zur Verfügung zu stellen, hat Elke Leonhard, frühere Bundestagsabgeordnete für die SPD, einen Teil des Wohnhauses als Forschungsstätte mit Appartments zur Verfügung gestellt. Rund 40 Wissenschaftler haben in Manderscheid in den letzten Jahren gelebt und gearbeitet. Ob die riesige Sammlung dauerhaft in der Eifel bleibt, ist noch nicht klar.

"Es gibt Interesse aus den USA von der Yale University, wo mein Mann gelehrt hatte, aber auch aus Oxford. Mir wäre es aber am liebsten, wenn die Sammlung in Rheinland-Pfalz bliebe." Dr. Elke Leonhard, Witwe

Gedenk-Konzert für Leonhard in Kloster Himmerod

Wolfgang Leonhard war am 17. August 2014, mit 93 Jahren, nach schwerer Krankheit gestorben. Eine Gedenkveranstaltung zu seinem 100. Geburtstag kann derzeit wegen Corona nicht stattfinden. Anfang Mai ist aber eine Veranstaltung in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin geplant. Im Herbst soll es auch ein Orgelkonzert im Kloster Himmerod, einem der Lieblingsorte von Wolfgang Leonhard in der Eifel, geben.