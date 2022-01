Wolf im Norden Luxemburgs nachgewiesen

Im Norden von Luxemburg ist bei Wincrange ein Wolf nachgewiesen worden. Experten der Naturverwaltung hätten das Tier anhand von Fotos eindeutig identifiziert, teilte das luxemburgische Umweltministerium mit. Das sei der vierte Nachweis eines solchen Tieres in Luxemburg seit mehr als hundert Jahren. Es könne sich um denselben Wolf handeln, der vor Kurzem in Belgien gesichtet wurde. Deshalb geht die Naturverwaltung davon aus, dass das Tier sich in der Gegend niedergelassen hat. Nach Angaben des Deutschen Naturschutzbundes legen Wölfe zwischen 45 und 70 Kilometer pro Tag zurück. Das Kanton Clerf, in dem der Wolf gesichtet wurde, grenzt im Osten an die Verbandsgemeinde Arzfeld in der Eifel.