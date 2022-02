In Esch im Kreis Vulkaneifel ist mindestens ein Wolf nachgewiesen worden. Der Ortsbürgermeister bestätigte dem SWR einen Bericht des Trierischen Volksfreunds. Laut den Daten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, die bis 2012 zurückgehen, ist das der erste Wolfsnachweis in der Vulkaneifel. Demnach hat am 5. Februar ein Wolf ein Schaf in der Verbandsgemeinde Gerolstein gerissen. Am gleichen Tag wurde dort ein Wolf fotografiert.