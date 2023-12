Ein Teil des Hunsrücks ist seit kurzem Wolfspräventionsgebiet. Das Land hat Tierhalter dort jetzt informiert, wie sie Tiere schützen und was nach einem Wolfsangriff zu tun ist.

Seit November ist der westliche Hunsrück offiziell Wolfspräventionsgebiet. Für Weidetierhalter hat das Auswirkungen: Landwirte, die in diesem Gebiet Schafe oder andere Weidetiere halten, können Fördergeld, beispielsweise für Zäune und den Unterhalt von Herdenschutzhunden beantragen.

Angriff durch Wolf: Tierhalter sollen Zentrum informieren

Die Wolfsexperten des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (KLUWO) informierten auch darüber, was Tierhalter tun müssen, wenn sie ein verletztes Tier finden, bei dem der Verdacht besteht, dass der Wolf es gerissen oder angegriffen hat. Dazu zähle beispielsweise, das Zentrum zu kontaktieren, die restlichen Tiere zu sichern und die Wunde zu fotografieren, so die Experten.

Präventionsgebiet Hunsrück umfasst etwa 2.000 Quadratkilometer

In diesem Jahr wurde mehrfach ein Wolf in der Gegend rund um Thalfang (Kreis Trier-Saarburg) nachgewiesen. Ende Mai ist der Wolf auch in der Nähe von Birkenfeld das erste Mal in eine Fotofalle getappt. Im November hat das Land den westlichen Hunsrück als Präventionsgebiet ausgewiesen. Es umfasst mehr als 2.000 Quadratkilometer.

Am kommenden Mittwoch ist eine weitere Veranstaltung zum Thema Wolf geplant. Am Umwelt-Campus Birkenfeld soll dann auch grundsätzlich über die Wiederansiedlung des Wolfes diskutiert werden.