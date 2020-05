per Mail teilen

In Luxemburg ist erneut ein Wolf nachgewiesen worden. Wie das luxemburgische Umweltministerium mitteilte, hat das Tier vor rund zwei Wochen im Raum Niederanven drei Schafe gerissen. Anhand von Untersuchungen des Speichels an den Bisswunden sei der Wolf eindeutig genetisch belegt worden. Es handele sich um den dritten gesicherten Nachweis eines Wolfes in Luxemburg seit mehr als 100 Jahren. Der erste Wolf war 2017 im Zentrum des Landes aufgetaucht, 2018 gab es einen Nachweis im Norden des Landes.