Genproben aus Frankreich haben laut Umweltministerium ergeben, dass der unter dem Namen "Billy" bekannt gewordene Wolf in den Südvogesen erschossen worden ist.

Wolf "Billy" stammte aus Niedersachsen. Von dort wanderte er durch die Niederlande und Belgien nach Süden. Im Juli 2020 tauchte er in der Eifel auf. Vier Mal schlug er dort zu und tötete in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Südeifel insgesamt 14 Schafe und zwei junge Kälber. Vier weitere Schafe überlebten die Verletzungen. Danach gab es von Wolf "Billy" keine gesicherten Nachweise mehr.

Abschuss mit amtlicher Ausnahmegenehmigung

Als Mitte August ein Wolf in den französischen Départements Vosges und Haute-Saone auftauchte, kam die Vermutung auf, es könne sich um "Billy" handeln. Als der Wolf in den Vogesen nachweislich ein Kalb in einem offenen Stall getötet hatte und darüber hinaus weitere Schafe und Kälber angriff, wurde in Frankreich eine behördliche Erlaubnis zu seiner Tötung erlassen. Im September wurde er erschossen und Genproben entnommen. Mittlerweile ist klar: Es war Wolf "Billy".

Wolf "Billy" legte 1.000 Kilometer Luftlinie in nur vier Monaten zurück

Forschungsinstiutute aus Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und regionale und nationale Behörden arbeiteten bei der genetischen Nachverfolgung des Wolfes "Billy" eng zusammen und konnten so den weiten Wanderweg des Tieres rekonstruieren.