Unbekannte haben Donnerstag am Nachmittag gegen 16:30 Uhr in der Campinganlage bei Palzem einen Wohnwagen gestohlen. Laut Polizei stand der weiße Wohnwagen mit luxemburgischen Kennzeichen zuvor in Höhe Schloss Thorn an der Mosel. Zeugen hätten beobachtet, wie zwei Männer den Wohnwagen an ihren weißen Wagen gehängt hätten. Hinweise an die Polizei Saarburg.