Zwei Frauen sind am Freitag in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Trier -Süd eingedrungen. Die Polizei geht davon aus, dass sie sie über die unverschlossene Haustür in den Flur gelangten, wo sie dann eine der Wohnungstüren aufbrachen. Sie erbeuteten Schmuck. Beide sollen lange dunkle Haare gehabt haben. Die Polizei Trier sucht Zeugen.