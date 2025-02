Gefahrstoffe in Konz: Bewohner in Mehrfamilienhaus wird festgenommen

per Mail teilen

Eigentlich war die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Konz im Kreis Trier-Saarburg gerufen worden. In der Wohnung fanden die Feuerwehrleute dann aber Gefahrstoffe.

Nach dem stundenlangen Einsatz in Konz besteht seit dem Abend keine Gefahr mehr. Das teilte die Polizei mit. Die rund 60 evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können seit 22:50 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Maßnahmen sind zudem abgeschlossen.

Am Freitagnachmittag waren Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. "Die ersten eintreffenden Kräfte haben dann festgestellt, dass sich in dieser Wohnung mehrere Gefahrstoffe befanden", teilte ein Polizeisprecher mit.

Bei einem Wohnungsbrand in Konz wurden Gefahrstoffe entdeckt. Die Feuerwehr räumte die Häuser in der Nachbarschaft. Winkler TV

Fünf Mehrfamilienhäuser nach Verpuffung geräumt

Weil es eine kleine Verpuffung gab, wurden fünf umliegende Mehrfamilienhäuser vorsorglich geräumt. Die Polizei richtete eine Anlaufstelle an einer Schule ein. Viele seien aber bei Familienangehörigen und Freunden untergekommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden Gegenstände sichergestellt, von denen eine Gefahr ausgehen könnte. Es habe sich dabei "teils um explosionsfähiges Material" gehandelt, so die Polizei. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden. Die Gegenstände seien durch das Landeskriminalamt abtransportiert worden.

Am Samstag wurden sie kontrolliert auf einem abgelegenen Gelände bei Konz gesprengt.

Bewohner festgenommen

Der leicht verletzte Bewohner der betroffenen Wohnung wurde am frühen Abend aus der medizinischen Behandlung entlassen und vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht der Verdacht, die in der Wohnung entstandene Situation zumindest fahrlässig herbeigeführt zu haben, so die Polizei.

Zudem hätten die sichergestellten Substanzen und Gegenstände den Verdacht nahegelegt, dass er weitere Straftaten begangen hat. Die Ermittlungen dauern an. Zwei Polizeibeamte, die die Wohnung betraten, wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und befinden sich derzeit in Behandlung. Weitere Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.