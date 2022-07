per Mail teilen

Auf dem Parkplatz einer Klinik in Darscheid in der Eifel sind in der Nacht ein Wohnmobil und drei Autos ausgebrannt. Laut Polizei hatte zunächst das Wohnmobil gebrannt, die Flammen griffen auf drei Autos über. Zwei weitere Wagen seien durch die Hitze beschädigt worden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro. Warum es brannte, ist unklar. Verletzt wurde niemand.