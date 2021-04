per Mail teilen

Die Stadt Trier will die Bedingungen für Prostituierte auf dem Straßenstrich verbessern. Der Stadtrat soll daher am Mittwoch einem neuen Standort zustimmen. Doch der ist umstritten.

Die Bedingungen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die auf dem Straßenstrich arbeiten, sollen in Trier besser werden. So sieht es die Beschlussvorlage für den Stadtrat vor. Damit geht aber auch ein Standortwechsel einher. Der jetzige Standort an der Ruwerer Straße im Norden Triers ist umstritten.

Schutz für Frauen auf dem Straßenstrich

Schon im vergangenen Jahr hatte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, dass Toiletten nötig wären - aber auch Mülleimer. Auch an einen Aufenthalts- oder Rückzugsraum werde gedacht - aber in der Ruwerer Straße sei kein Platz dafür. Daher schlägt die Verwaltung die Gottbillstraße im Stadtteil Euren vor.

Der Standort für den Straßenstrich in der Ruwerer Straße im Norden von Trier. Die Stadtverwaltung sucht nach einem besser geeigneten Ort. SWR

Ortsbeiräte gegen Standortvorschlag

Doch sowohl der Ortsbeirat in Euren als auch der des benachbarten Stadtteils Zewen halten diesen Vorschlag für ungeeignet. Die Straße werde zu schnell befahren, wie Hans-Alwin Schmitz, Ortsvorsteher von Euren meint.

Dazu käme, dass in wenigen Jahren auf der Westtrasse wieder Personenzüge fahren sollen. Die Gleise liegen nur wenige Meter entfernt. Bahnreisende könnten Kunden erkennen und Rückschlüsse ziehen.

Längere Standzeiten für Prostituierte geplant

Christoph Schnorpfeil, Ortsvorsteher von Trier-Zewen, sagt, die Gottbillstraße sei auch ungeeignet, weil zusätzlich die Standzeiten des Straßenstrichs ausgeweitet werden sollen.

Dann dürften die Prostituierten schon um 18 Uhr an der Straße stehen. Wie er meint, würde sich das nicht mit den Menschen vertragen, die den nahegelegenen Supermarkt zum Einkaufen anfahren.

Auch IHK Trier gegen Straßenstrich in Gottbillstraße

Auch die Industrie- und Handelskammer Trier spricht sich gegen den Vorschlag Gottbillstraße aus. Fast alle dort ansässigen Unternehmen hätten sich dagegen ausgesprochen, den Straßenstrich dort anzusiedeln. Manche führten an, sie wollten ihre Produkte nicht in einer Umgebung anbieten, der als "Rotlichtbereich" gelte.

Verband spricht sich für Alternative aus

Nicole Schulze vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V. spricht sich ebenfalls gegen die Gottbillstraße aus. Zu gefährlich, zu viele Autos und die Bahnlinie sei auch eine mögliche Gefahr. Sie könnte dagegen gut mit einem Vorschlag leben, der von den Ortsbeiräten Euren und Zewen kommt.

Alternativ-Vorschlag ganz in der Nähe

Diese schlagen die Niederkircher Straße in Trier-Euren vor. Dort seien die Autos nicht so schnell unterwegs, es gelte Tempo 50. Zudem könnten Freier dort gut anhalten und die Frauen könnten problemlos einsteigen. Die Straße sei gut beleuchtet. Die beiden ansässigen Firmen im betroffenen Bereich hätten kaum Publikumsverkehr.

Stadtverwaltung hält an Gottbillstraße fest

Doch die Stadtverwaltung habe bisher auf diesen Vorschlag nicht reagiert. In der Vorlage für die Stadtratssitzung argumentiert die Stadt, dass sich bisher kein Standort für den Straßenstrich gefunden habe, der besser geeignet sei als die Gottbillstraße. Der Bereich sei gut beleuchtet, verfüge über Grünflächen und Parkplätze und liege relativ weit von den jeweiligen Ortskernen Euren und Zewen entfernt.

Die Sitzung des Trierer Stadtrates wird am Mittwoch ab 17 Uhr live im Internet übertragen.