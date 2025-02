Seit über drei Wochen wird Marco Bombarding aus Piesport an der Mosel vermisst. Er verschwand nach einer Party. Eine Blutspur auf seinem möglichen Heimweg gibt Rätsel auf.

Plötzlich ist er weg. Kurz vor Weihnachten, da habe man ihn noch gesehen. Ein kurzes "Hallo" - wie immer, so berichten es Menschen aus dem Moselort Piesport, die Marco Bombarding in einer Kneipe trafen.

Drei Wochen später, am 11. Januar, kehrt er von einer Party im Nachbarort Wintrich nicht zurück. Gegen 23:30 Uhr macht er sich dort auf den Heimweg nach Piesport.

Die Moselschleife bei Piesport. Diese Aufnahme entstand genau zwei Monate vor dem Verschwinden von Marco. Nach links, also moselabwärts, verläuft der Weg nach Wintrich. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Harald Tittel

Möglicherweise war Marco Bombarding in dieser Nacht zu Fuß unterwegs, nach Hause wird die Polizei zwei Tage später erklären. Sieben lange Kilometer liegen zwischen den beiden Moselorten. Laut Routenplaner benötigt ein Fußgänger für diese Strecke etwa eineinhalb Stunden.

Marco kommt nie zu Hause an. Seine Spur verliert sich in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 2025. "Danach konnte er bis dato durch niemanden mehr erreicht werden", berichtet die Polizei Bernkastel-Kues.

Schicksal des 48-Jährigen bewegt die Menschen

Dass da was nicht stimmen kann, ist vielen Menschen in dem kleinen Weinort Piesport schnell klar. Das Schicksal des 48-Jährigen bewegt die Menschen an der Mittelmosel.

Einer wie Marco tut sich nichts an oder macht sich einfach aus dem Staub.

Schon am Tag nach der Party machen sich Freunde auf die Suche nach Marco. Unterstützt durch Feuerwehren aus den umliegenden Orten und der Hundestaffel der Polizei Bernkastel-Kues. Ohne Ergebnis. Dass er abgehauen ist, schließen viele aus: "Einer wie Marco tut sich nichts an oder macht sich von jetzt auf gleich aus dem Staub", erzählen einige, die ihn kennen.

Mosel führte in der Nacht Hochwasser

Als Marco Bombarding am 11. Januar 2025 die Party in Wintrich zu Fuß Richtung Piesport verlässt, führt die Mosel noch Hochwasser.

Bei Hochwasser an der Mosel sind einige Wege oder Straßen auch bei vergleichsweise niedrigen Pegelständen schnell überflutet. SWR

Das Wasser fällt zwar, aber an einigen Stellen steht der Fluss noch auf kleinen Wegen oder hinterlässt schlammig rutschige Uferbereiche.

Ist Marco Bombarding am Ufer in der Dunkelheit einfach ausgerutscht und nach der Party in die Mosel gefallen? Das ist eine der Fragen, die sich die Menschen in Piesport in den letzten Wochen gestellt haben.

Vermisste Menschen in Deutschland Wie viele Menschen werden in Deuschland vermisst? In Deutschland liegt die Zahl der vermissten Personen in den vergangenen Jahren konstant bei knapp 10.000 Menschen. Die letzten verfügbaren Zahlen des Bundeskriminalamtes stammen vom 1.1.2024. Zu diesem Stichtag waren bundesweit 9.832 Menschen bei der Polizei als vemisst registriert. täglich werden in Deutschland 200-300 Fahndungen neu erfasst

mehr als zwei Drittel aller Vermissten sind männlich

etwa die Hälfte aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche Wie lange dauern Fahndungen? 50 % der Vermissten-Fälle erledigen sich innerhalb der ersten Woche

80 % der Fälle erledigen sich im ersten Monat

Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden liegt bei 3 %

Blutspur an der Straße und Kleidungsfunde

Aber dann tauchen Blutspuren an einer Leitplanke an der Straße zwischen Wintrich und Piesport auf. Bei einer privaten Suche nach Marco, eine Woche nach seinem Verschwinden, werden Kleidungsstücke am Moselufer gefunden.

Polizei erwartet Ergebnisse kommende Woche

Spuren, die seit einigen Tagen von Experten der rheinland-pfälzischen Polizei ausgewertet werden: DNA-Vergleiche der Kleidung mit der des Vermissten. Nichts soll unversucht bleiben. Auch wenn Beamte durchblicken lassen, dass die Kleidung vom Hochwasser angeschwemmt worden sein könnte. Kommende Woche sollen die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen.

Polizei sucht Fahrer eines Autos

Nach wie vor sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Autos, das auf der B53 zwischen Wintrich und Piesport am 11. Januar 2025 von zwei Zeugen gesehen wurde. Gegen 23:45 Uhr habe der Wagen auf dem linken Fahrbahnrand oder auf dem Radweg nach Piesport gestanden. Die Fahrzeugfront des Autos habe in Richtung Wintrich gestanden. Nach einem kurzen Stop sei das Auto weiter gefahren.

Zeugen können sich bei der Polizei Bernkastel-Kues (06531-95270) oder der Kripo Wittlich (06571-95000) melden.