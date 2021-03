Der Steuerungsausschuss der Stadt Trier berät am Mittwoch die Frage, ob sich die Arena Trier als Austragungsort für die Frauen Handball WM 2025 bewerben sollte. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Stadt die Bewerbung mit 120.000 Euro unterstützt.

Nach Angaben der Stadt könnte der Deutsche Handball Bund alle Einnahmen, die er bei den WM-Spielen in Trier erzielt behalten. Dafür trägt er einen Teil der Kosten der Arenagesellschaft. Die Stadt Trier unterstützt wiederum den Handballbund mit 120.000 Euro um dessen Ausgaben zu decken. Auf diese Weise könnten die Chancen der Trierer Bewerbung verbessert werden. Die wirtschaftlichen Risiken für Handballbund und Arenagesellschaft seien so kalkulierbarer. Bereits vor vier Jahren machte die Handball WM der Frauen Station in Trier. Dabei besuchten 25.000 Fans die Spiele in Trier. Davon hätten Hotels und der Handel profitiert, so die Stadt.