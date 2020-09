Der Vorstand des Lkw- und Busherstellers MAN mit Hauptsitz in München hat angekündigt, weltweit 9.500 Stellen abbauen zu wollen. Ziel sei es, 1.8 Milliarden Euro einzusparen. Geplant sei, dass in allen Bereichen Stellen wegfallen. Neben dem Betrieb in Wittlich könnten dabei auch der Betrieb im sächsichen Plauen und der Produktionsstandort im österreichischen Steyr geschlossen werden. Das Unternehmen kündigte bereits an, mit den Arbeitnehmervertretern Gespräche über den Abbau führen. Die Gewerkschaft IG Metall im Bezirk Trier, äußerte sich überrascht über die angebliche Schließung des MAN Modification Centers in Wittlich. Das Werk sei profitabel und schreibe schwarze Zahlen.