Innenminister Roger Lewentz übergibt heute in Wittlich den Förderbescheid für das Projekt Vitelliusbad. Über die Höhe des Zuwendungsbescheides vereinbarten beide Seiten im Vorfeld Stillschweigen. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, das Hallenbad abzureißen und als Kombibad neu zu bauen. Dabei soll das Freibad verkleinert werden: von derzeit acht 50-Meter-Bahnen bleiben vier Bahnen. Die Kosten für das Kombibad belaufen sich laut Stadt auf rund 22 Millionen Euro. Gegen die Pläne hatte sich vor zwei Jahren eine Bürgerinitiative gegründet. Sie will das Freibad in seiner jetzigen Größe erhalten. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Initiative mehr als 1.700 Unterschriften für ein Bürgerbegehren an Bürgermeister Rodenkirch überreicht.