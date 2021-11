Bürgerinitiative Vitelliusbad setzt weiter auf Bürgerbegehren

Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibads in Wittlich will beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz einen Antrag stellen, ein Bürgerbegehren zum Schwimmbad zuzulassen. Zuvor hatte das Trierer Verwaltungsgericht entschieden, dass das Bürgerbegehren unzulässig sei. Auch der Stadtrat hatte es zurückgewiesen, weil das Bürgergebegehren nicht deutlich genug formuliert worden sei. Mit dem Bürgerbegehren will die Bürgerinitiative erreichen, dass das Wittlicher Vitelliusbad in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt. Hintergrund ist eine Entscheidung des Stadtrates, das Bad in ein ganzjährig nutzbares Kombibad umzubauen. Dabei würde aber das Freibad erheblich verkleinert werden. Dagegen wehrt sich die Bürgerinitiative.