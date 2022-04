Verkehrsunfall mit vier Autos - eine Leichtverletzte

Am Freitagnachmittag kam es in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit vier Autos. Nach Polizeiangaben bog ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schloßstraße nach links auf einen Parkplatz haben. Die beiden Pkw dahinter bremsten. Ein vierter Autofahrer dahinter habe zu spät reagiert, sei auf die vorausfahrenden Autos aufgefahren und habe diese ineinandergeschoben. Eine Mitfahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Bei dem Unfall sei ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Die Schloßstraße in Wittlich musste in der Folge kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.