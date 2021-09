6.000 Menschen zeitweise ohne Strom

Am Dienstagvormittag ist in zahlreichen Orten um Wittlich der Strom ausgefallen. Wie der Betreiber Westnetz mitteilte, wurde kurz nach 11 Uhr bei Baggerarbeiten in Platten ein Mittelspannungskabel beschädigt. Infolge kam es in einer Trafostation zu einem Kurzschluss. Betroffen vom Stromausfall waren laut Westnetz etwa 6.000 Einwohner in Dorf, Bombogen, Neuerburg, Osann-Monzel, Platten, Bausendorf und Teilen von Wengerohr, Kinheim und Zeltingen-Rachtig. Durch Netzumschaltungen seien viele Orte wieder ans Stromnetz angeschlossen.