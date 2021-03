Am Montagnachmittag hat sich gegen 16:30 Uhr in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei am selbigen Abend mit. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec (E-Bike) die Röntgenstraße in normaler Geschwindigkeit bergab. Dabei übersah er anscheinend einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der Radfahrer - der keinen Helm trug - stürzte infolge der Kollision und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er unmittelbar verstarb. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.