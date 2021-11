In sieben Orten der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und in zwei Orten der Verbandsgemeinde Schweich ist am Morgen der Strom ausgefallen. Nach Angaben des Anbieters Westnetz hatte ein Bagger kurz nach 7 Uhr bei Tiefbauarbeiten zwischen Gladbach und Dodenburg ein 20.000 Volt Erdkabel beschädigt. Gegen 8 Uhr waren alle Orte wieder am Netz.