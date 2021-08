per Mail teilen

Für die zwischen Wengerohr und Niederstedem in der Eifel geplante Höchstspannungsfreileitung steht jetzt der Erörterungstermin an. Wie die zuständige Behörde SGDNord mitteilte, handelt es sich um das knapp 40 Kilometer lange letzte Teilstück der Leitung. Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende. Die Leitung zwischen Metternich und Niederstedem wird neu gebaut. Wegen der Coronapandemie findet der Erörterungstermin zwischen dem 9. August und dem 6. September online statt. Teilnahmeberechtigte und Betroffene, die zuvor Einwände gegen die Stromleitung geltend gemacht haben, können sich registrieren.