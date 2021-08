Ein Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wittlich schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer nach links in ein Grundstück einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser schlug beim Zusammenstoß der Fahrzeuge mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos. Laut Polizei trug der Radfahrer einen Helm. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.