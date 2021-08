per Mail teilen

In Wittlich gibt es im August viele Möglichkeiten, sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilte, steht am Dienstag der Landes-Impfbus am Nachmittag vor dem Kaufhaus Bungert. Den Personalausweis sollte man dabeihaben. Auch im Impfzentrum Wittlich können sich Erwachsene ohne Termin impfen lassen, sowie Menschen ab 16 mit medizinischen Berufen. Im Impfzentrum Wittlich wird ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech gegen das Coronavirus geimpft.