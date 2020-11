per Mail teilen

Die Polizei hat in Wittlich einen Autofahrer, der unter Alkohol und Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen. Der 23jährige war einer Streife aufgefallen, als er am Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadtmitte von Wittlich fuhr und am Ortsausgang auf 140 Stundenkilometer beschleunigte. Als die Polizeisteife den Fahrer stoppten, bemerkten sie, dass er unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurden auch Drogen gefunden. Der Autofahrer hatte erst seit vier Monaten einen Führerschein, der wurde ihm abgenommen.