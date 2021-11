Bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen in Wittlich ist am Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion und anschließendem Brand an einer Maschine. Dabei wurde der Mitarbeiter schwer verletzt. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Weitere Mitarbeiter kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus.