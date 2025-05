Das Ergebnis der Forschungen von Natur- und Geopark und der Universität Jena wird bei einem öffentlichen Abendvortrag am 22. Mai um 18 Uhr in der Junior-Uni Daun vorgestellt. Anlass sind auch drei Jubiläen in der Region Vulkaneifel: 25 Jahre Europäischer Geopark, 15 Jahre Naturpark und 10 Jahre Unesco Global Geopark.

In einem weiteren Vortrag am 23. Mai um 18 Uhr geht es darum, wie die Sedimente der wassergefüllten Maare in der Vulkaneifel Aufschluss darüber geben, wie schnell sich das Klima bisher in der Erdgeschichte verändert hat.

Beide Vorträge sind kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung beim Natur- und Geopark erforderlich.