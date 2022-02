IHK: Wirtschaft in Region erholt sich

Die Wirtschaft in der Region Trier hat sich im vergangenen Jahr erholt, jedoch nicht so gut wie erhofft. Das ergab eine Umfrage der Industrie und Handelskammer Trier bei knapp 150 Unternehmen in der Region. Die dritte und vierte Corona-Welle hätten das wirtschaftliche Wachstum in der Region geschwächt. Dennoch habe es sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte verbessert. Diese Entwicklung falle in den jeweiligen Branchen sehr unterschiedlich aus. Große Probleme gäbe es noch immer im stationären Einzelhandel und im Gastgewerbe wegen der 2G-Regel. Überraschend positiv, sei die Entwicklung der Industrie in der Region Trier, so der Geschäftsführer der IHK, Glockauer. Laut Umfrage wollen 33 Prozent der Unternehmen dieses Jahr mehr investieren. Das sind 8 Prozent mehr als letztes Jahr. Die IHK erwartet, dass sich die wirtschaftliche Lage bis Mitte des Jahres entspannt.