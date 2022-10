Wieso sich eine Wirtin aus Aalen bei Trierer Fußballfans bedankt

per Mail teilen

Fußballfans aus Trier wurden vor einem Auswärtsspiel der Eintracht in einem Lokal in der Aalener Innenstadt attackiert. Die Wirtin bedankt sich jetzt bei den Fans aus Trier.

Am vergangenen Samstag ist es vor einem Auswärtsspiel von Eintracht Trier in der Aalener Innenstadt zu unschönen Szenen gekommen. Im Vorfeld des Spiels gegen den VfR Aalen in der Regionalliga Südwest sind Fans der rivalisierenden Vereine aneinandergeraten.

In Aalen sind am Wochenende gewaltbereite Fans in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Jason Tschepljakow

Fans des VfR Aalen provozieren Schlägerei

Etwa 70 Gäste aus Trier haben sich vor dem Spiel im Kornstadl, einer beliebten Fußball-Kneipe in der Aalener Innenstadt, aufgehalten. Sie haben dort "ganz friedlich ein Bier getrunken", so die Pächterin, Natascha Tierno.

Laut Augenzeugen sollen dann 30 bis 40 Fans des VfR Aalen den Platz vor dem Lokal gestürmt und eine Schlägerei in der Kneipe provoziert haben.

"Tische und Stühle sind durch die Luft geflogen, es sah aus wie auf einem Schlachtfeld."

Ob und wie viele Personen verletzt wurden, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass Mobiliar und Inventar im Kornstadl stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch eine Scheibe ist zu Bruch gegangen, so Tierno. Der Sachschaden belaufe sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Polizei nimmt Ermittlungen auf und leitet Strafverfahren ein

Kurz darauf traf die Polizei ein, die Schlägerei war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon beendet. Die Täter sind laut Polizeiangaben geflohen. Die Polizei hat bereits mit den Ermittlungen begonnen.

Fans aus Trier helfen beim Aufräumen

Mit den Ultras des VfR soll es schon öfter Probleme gegeben haben, so Wirtin Tierno. Nach diesem Vorfall fragt sie sich aber, wie man sich in der eigenen Heimat so asozial benehmen könne? Gegen die Fans aus Trier könne sie dagegen nichts Schlechtes sagen.

Eintracht Trier-Fans helfen beim Aufräumen in Aalen. SWR

"Die Fans aus Trier haben beim Aufräumen geholfen und sogar Spenden gesammelt. Da haben alle zusammen mitgeholfen."

Wirtin aus Aalen bedankt sich bei Fans aus Trier

Nun hat Natascha Tierno einen Brief an den Verein in Trier geschrieben. Darin drückt sie ihren Dank an die Fans des SV Eintracht Trier 05 aus.

"Ich wollte mich nochmal bei den Fans (...) für ihre Hilfe (...) bedanken."

Für viele Fußballfans aus Trier sei diese Nachricht "Balsam auf die Seele", so der Geschäftsstellenleiter des SV Eintracht Trier 05, Björn Berens. Denn dies zeige, dass sich die Trierer Fans nichts zu Schulden kommen lassen haben.

In der Vergangenheit sei es nämlich auch schon zu Ausschreitungen von Fans aus Trier gekommen. Diese Geschichte aus Aalen zeige jedoch auch eine andere Seite der Trierer Fans, so Berens.