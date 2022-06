Wird das Moseltal Unesco-Weltkulturerbe?

Der Verein Weltkulturerbe Moseltal will, dass unter anderem Weinlagen im Moseltal Unesco-Weltkulturerbe werden. Doch nicht jeder Winzer ist von der Idee begeistert.

Die Porta Nigra in Trier, die Pyramiden von Gizeh in Ägypten, die Chinesische Mauer und bald auch das Moseltal? Geht es nach dem Verein Weltkulturerbe Moseltal, der in Cochem seinen Sitz hat, sollen sich bald auch die Weinhänge entlang der Mosel in die Liste von Welterbestätten einreihen.

Nach den bisherigen Planungen sieht der Verein Weinberge aus rund 30 Weinlagen entlang der gesamten Mosel dafür vor - von Palzem über Enkirch bis nach Winningen.

Historisch bewirtschaftete Weinberge

In den ausgewählten Weinbergen werde demnach überwiegend die sogenannte Moselpfahlerziehung durchgeführt. Die Reben dort können ausschließlich per Hand bearbeitet werden. Die Arbeit in den betreffenden Weinbergen ist also sehr aufwendig.

Für den Weltkulturerbe-Titel muss nach Angaben des Vereins sichergestellt werden, dass die Flächen dauerhaft bewirtschaftet werden und die ursprünglichen Strukturen der Weinberge, die beispielsweise durch Trockenmauern geschaffen wurden, erhalten bleiben.

Pufferzonen zum Schutz der historischen Weinberge

Rund um die ausgewählten Weinberge soll es sogenannte Pufferzonen geben. Das können sowohl landwirtschaftlich genutzte Flächen, als auch Ortsteile oder ganze Ortschaften sein. Dort gebe es für die Art der Bewirtschaftung keine Regeln oder Auflagen. Der Verein weist aber darauf hin, dass bei Bauprojekten Rücksicht auf die historischen Weinberge genommen werden sollte.

Sicht auf Weinberge darf nicht behindert werden

So dürfe die Sicht auf die Weinberge und auch deren Bewirtschaftung nicht beeinträchtigt werden. Unter anderem beim Bau von Winkraftanlagen, Stromleitungen und Brücken müsse geprüft werden, ob diese Bauwerke nicht stören könnten.

"Planungen, die sich an den üblichen Dimensionen und der Bautradition im Moseltal orientieren, werden im Normalfall unproblematisch in Bezug auf das Welterbe sein."

Weltkulturerbe-Status hat positiven Werbeeffekt

Nach Angaben des Vereins könnte die Region durch die Aufnahme in die Welterbeliste besser vermarktet werden, beispielsweise in den Bereichen Weinbau und Tourismus. Auch sei eine solche Auszeichnung immer ein hervorragendes Argument, wenn es um die Verteilung von Fördermitteln gehe.

Typisch für die Mosel: In den Steillagen herrscht die Einzelpfahlerziehung vor. Ist das ein Argument für das Unesco-Welterbe Moseltal? SWR

Gemeinderat Enkirch will Weinberge bereitstellen

In der Gemeinde Enkirch (Kreis Bernkastel-Wittlich) beispielsweise wurde am Montagabend über eine Bewerbung entschieden. Die Ortsgemeinde will Weinbergsflächen der Gemeinde für die Bewerbung des Moseltals als Unesco-Weltkulturerbe bereitstellen. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters sind die Mehrheit der Winzerinnen und Winzer in Enkirch dafür, das Vorhaben voranzutreiben, lediglich ein Winzer sei dagegen gewesen. Bedenken, dass durch die Bewerbung Nachteile für den Weinbau entstehen könnten, hätten sich bei vielen zerstreut.

So hoffen die Enkircher nun darauf, dass mit dem Titel Weltkulturerbe auch die Bekanntheit des Ortes und der historischen Weinberge weiter steigt.

Weinbauverband Mosel kritisierte zunächst Pläne und Vorgehen

Der Präsident des Weinbauverbandes Mosel, Walter Clüsserath, kritisierte zunächst die Pläne. Er befürchtete negative Auswirkungen auf den Weinbau. Denn die Unesco würde die Welterbe-Flächen ständig nach den Kriterien überprüfen, nach denen sie ausgezeichnet wurden. Würde sich dann etwas ändern, könnte das Moseltal den Titel wieder verlieren. Der biologische und technische Fortschritt müsse auch weiterhin möglich sein, sagt Clüsserath.

"Wir wollen keinen Museums-Weinbau an der Mosel."

Zudem seien der Weinbauverband und die Weinwerbung als Mitglieder im Verein Weltkulturerbe Mosel nicht über die Bewerbungspläne informiert worden. Das sei "ein Unding", so der Verbandspräsident.

In Trier befinden sich gleich mehrere Weltkulturerbe-Bauten: Dazu zählen sechs römische Baudenkmäler (Porta Nigra, Konstantinbasilika, Barbarathermen, Kaiserthermen, Amphitheater und Römerbrücke), zwei Kirchen (Dom St. Peter, Liebfrauenkirche) und die Igeler Säule in Igel im Kreis Trier-Saarburg. Als "Welterbe Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier" wurden sie 1986 in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco aufgenommen

Die Zeit für die Bewerbung ist knapp

Laut Verein bleibt nicht mehr viel Zeit für die Welterbe-Bewerbung. Denn der Antrag muss spätestens am 30. Juni beim Land eingehen. Das leite die Bewerbung dann weiter. Die Entscheidung, ob das Moseltal in die Liste der Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen werde, fällt allerdings erst im Jahr 2025.