Etwa 70 Winzer haben am Sonntagabend mit ihren Traktoren vor dem Aldi-Logistikzentrum in Wittlich demonstriert. Sie forderten höhere Weinpreise im Lebensmitteleinzelhandel. Demonstriert haben vor allem Fassweinwinzer, also Winzer, die ihren Wein nicht selbst abfüllen, sondern an eine Kellerei verkaufen. Diese bekommen nach eigenen Angaben zu wenig Geld für ihren Wein, trotz guter Jahrgänge. Außerdem man zu sehr abhängig von der Einkaufspolitik der Discounter. Es bestehe immer die Gefahr, dass Moselweine komplett aus den Regalen fielen, so die Winzer.