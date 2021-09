per Mail teilen

Ein Trierer Winzer, der einen Wanderweg am Rande seines Weinguts nicht sperren darf, hat seine Klage dagegen zurückgezogen. Das teilte das Veraltungsgericht in Trier mit. Der Grund dafür sei, dass die Stadt einen Kompromiss-Vorschlag gemacht habe. In einer Erklärung teilte das Gericht mit, dass der beliebte Wanderweg voraussichtlich verschoben wird.