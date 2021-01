Landwirte bitten Autofahrer: Nicht auf Felder fahren

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau appelliert an Ausflügler in Eifel und Hunsrück, auf die bewirtschafteten Flächen der Landwirte Rücksicht zu nehmen. Es sei in den vergangenen Tagen vermehrt vorgekommen, dass Autos auf bepflanzten Ackerflächen der Bauern abgestellt wurden. Durch parkende Autos oder auch durchs Schlittenfahren werde die Schneeschicht auf den Feldern mit Wintergetreide abgetragen. So werde der zarte Weizen oder Raps darunter zerdrückt und die Pflanze gehe ein.