Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Sonntag in Winterspelt im Kreis Bitburg-Prüm gegen ein Fahrzeuggespann geprallt und geflüchtet. Laut Polizei befand sich auf dem Anhänger des Gespanns ein Sportwagen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Traktorfahrer den Unfall verursacht haben könnte. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Prüm.