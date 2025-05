per Mail teilen

Der kommunale Windpark auf dem Ranzenkopf im Hunsrück war lange umstritten. Jetzt wirft er Gewinne ab - und die Gemeinden profitieren. Ein Ortsbesuch.

Roland Glaz steht vor einem 150 Meter hohen Windrad auf dem Ranzenkopf, einem Waldgebiet zwischen Hunsrück und Mosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich. "Dieses Windrad kann pro Stunde 3.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Umgerechnet können damit 3.000 Staubsauger mit Energie versorgt werden", rechnet er vor.

Glaz ist Geschäftsführer der Windpark Am Ranzenkopf GmbH, einer kommunalen Betreibergesellschaft mit Sitz in der Kreisverwaltung in Wittlich.

Der Windpark auf dem Ranzenkopf gehört zu den höchsten in Rheinland-Pfalz: Auf dem 640-Meter-Berg drehen sich die Windräder. SWR

Die Anlagen profitieren von den Höhenwinden. Sie laufen schneller, produzieren mehr Strom und sind wirtschaftlicher.

Insgesamt betreibt die Gesellschaft zehn Windräder auf dem Ranzenkopf. Der Berg im Haardtwald sei ideal für Windkraft: "Hier in 640 Metern Höhe erreichen wir optimale Windgeschwindigkeiten. Die Anlagen profitieren von den Höhenwinden. Sie laufen schneller, produzieren mehr Strom und sind wirtschaftlicher", so Geschäftsführer Glaz.

Windpark deckt zehn Prozent des Strombedarfs im Landkreis

Die kommunalen Windräder auf dem Ranzenkopf erzeugen jährlich bis zu 80 Millionen Kilowattstunden Strom, der direkt ins Stromnetz eingespeist wird. Der Windpark ist an eine 110-kV-Leitung angebunden. "Mit unseren Windrädern können wir ein Zehntel des Strombedarfs im Landkreis Bernkastel-Wittlich decken."

Windpark-Geschäftsführer Roland Glaz an der Schaltanlage einer Windkraftanlage. Dieses Windrad ist schon mehr als 50.000 Stunden in Betrieb und hat bislang etwa 60 Millionen kWh Strom produziert. SWR

Wir haben hier etwas geschaffen, das es so in Rheinland-Pfalz noch nie gegeben hat.

Das Besondere an dem Windpark: Die angrenzenden Kommunen haben die Anlagen geplant, gebaut und betreiben sie auch. "Wir haben hier etwas geschaffen, das es so in Rheinland-Pfalz noch nie gegeben hat", erzählt Geschäftsführer Glaz stolz.

Der Windpark auf dem Ranzenkopf Insgesamt drehen sich auf dem Ranzenkopf, einem Berg zwischen Bernkastel-Kues und Morbach, etwa 40 Windräder. Zehn davon werden von der kommunalen Windpark Am Ranzenkopf GmbH betrieben, die anderen von privaten Firmen. 2017 wurden die ersten Anlagen gebaut. Seit Ende 2018 ist der kommunale Windpark vollständig in Betrieb. In den kommenden Jahren soll der Windpark mit zusätzlichen Windrädern erweitert werden. Drei neue Anlagen sollen 2027 ans Netz gehen.

Windpark am Ranzenkopf bringt Millionen

Alle Gemeinden im Landkreis Bernkastel-Wittlich - mit Ausnahme der Stadt Wittlich und der Verbandsgemeinde Thalfang - sind Gesellschafter des Windparks. "Sie profitieren direkt von den Einnahmen, die hier erzeugt werden."

Der Windpark ist nach Angaben des Geschäftsführers wirtschaftlich erfolgreich: Pro Jahr rechnet die Gesellschaft mit Einnahmen von einer Million Euro. "Man kann damit wirklich Geld verdienen zum Wohle der Bevölkerung", so der Geschäftsführer.

Sind zufrieden mit dem kommunalen Windpark auf dem Ranzenkopf: Wolfang Hauth, Werkleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues (links) und Roland Glaz, Geschäftsführer der Windpark Am Ranzenkopf GmbH. SWR

Geld für den kommunalen Haushalt

"Über einen Solidarpakt fließt das Geld in die Ortsgemeinden und wir konnten auch schon zwei Jahre lang Gewinne ausschütten", sagt Wolfgang Hauth, Werkleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und die Einheitsgemeinde Morbach sind jeweils mit 25 Prozent an der kommunalen Windpark-Gesellschaft beteiligt. Das bedeutet, dass die beiden Gemeinden zusammen 500.000 Euro pro Jahr erhalten. Die Verbandsgemeinden Wittlich-Land, Traben-Trarbach und der Landkreis sind jeweils mit zehn Prozent beteiligt.

Neuland für Kommunen und Kritik von Umweltschützern

Am Anfang habe man viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, erinnert sich Geschäftsführer Glaz. "Für die Kommunen war das etwas Neues, einen Windpark nicht nur zu planen, sondern auch zu betreiben und damit die Risiken einzugehen. Aber wir haben alle für das Projekt gewinnen können."

Hier wurde eine Landmarke des Hunsrücks zerstört.

Umweltschützer wurden jedoch nicht überzeugt. Während der Bauphase klagten Umweltverbände vor Gericht gegen die Rodungen im Wald und konnten mit einem Eilantrag die Baumfällarbeiten sogar stoppen.

Am Ende blieb der Protest gegen die Windräder auf dem Ranzenkopf jedoch erfolglos. Seit Ende 2018 ist der kommunale Windpark vollständig in Betrieb. "Hier wurde eine Landmarke des Hunsrücks zerstört", sagt Uwe Anhäuser.

Uwe Anhäuser zählt zu den schärfsten Kritikern des Windpark-Projekts auf dem Ranzenkopf. SWR

Bürgerinitiativen sind enttäuscht

Der Journalist und Heimatforscher war jahrelang Vorsitzender des Bündnisses "Energiewende für Mensch und Natur", einem Zusammenschluss mehrerer Bürgerinitiativen. "Aus allen Richtungen sieht man jetzt die Windräder stehen. Dafür wurde Natur zerstört." Während der Bauphase seien durch Maschinen auch alte Hügelgräber und antike Siedlungsspuren vernichtet worden, sagt Anhäuser.

Die Menschen, die vor etwa zehn Jahren gegen den Windpark protestiert haben, seien inzwischen alle "deprimiert und frustriert, weil letztlich nichts verhindert wurde", so Anhäuser.

Windräder drehen sich im Wald auf dem Ranzenkopf. Vor etwa zehn Jahren klagten Umweltschützer gegen die Rodungsarbeiten für den Bau der Anlagen. Am Ende blieb der Protest erfolglos - der Windpark wurde gebaut. SWR

Schutz für seltene Vögel und Fledermäuse

"Wir haben uns relativ schnell mit den Umweltverbänden einigen können", sagt Windpark-Geschäftsführer Glaz. "Für die Waldschnepfe, einen seltenen Vogel, haben wir Brutstätten errichtet."

Zum Schutz geschützter Fledermausarten wie der Bechsteinfledermaus stehen die Windräder in den Sommermonaten nachts still.

Größere Windräder auf dem Ranzenkopf geplant

In den kommenden Jahren soll der Windpark auf dem Ranzenkopf erweitert werden. "Wir planen eine Verdichtung um drei weitere Anlagen", erklärt Glaz.

Wir können bald deutlich mehr Strom auf dem Ranzenkopf erzeugen.

Die drei neuen Windräder sind noch größer und breiter als die bisherigen: 165 Meter hoch und mit einem Rotordurchmesser von 180 Metern. "Dadurch können wir bald deutlich mehr Strom auf dem Ranzenkopf erzeugen."

Strom, der im Landkreis Bernkastel-Wittlich gebraucht werde. "Der Strombedarf wird sich in den nächsten Jahren durch E-Mobilität und den Umbau von Heizungen auf Wärmepumpen erhöhen. Deswegen müssen wir weitere Windanlagen planen, um auch in Zukunft den Strombedarf zu decken".