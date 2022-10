Windkraftpläne sorgen für Unmut in Trierer Stadtteilen

Die Windkraftpläne von Bund und Land

Die Bundesregierung will die Fläche für Windräder in Deutschland verdoppeln. Bislang stehen in Rheinland-Pfalz knapp über einem Prozent der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung. Mit den jetzt geplanten Neuerungen im Landesentwicklungsprogramm soll im Eiltempo noch einiges dazukommen. Der Abstand zu Wohnsiedlungen wird von 1.000 auf 900 Meter verkürzt. Und man hat künftig unter anderem auch Flächen in Naturparks im Auge, wenn sie sich für Windräder eignen. Diesen Änderungen tragen auch die neuen Windkraftpläne für Trier Rechnung. Die Verwaltung schlägt mehr Gebiete für Windkraft vor als noch 2017.