Im Sommer 2015 waren in der Zweigstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier- Euren ungefähr 2000 Flüchtlinge untergebracht. Euren selbst hatte nur etwa 4400 Einwohner. Für Flüchtlinge und Einwohner war das eine schwierige Situation, in der aber viele beschlossen haben, dass sie helfen wollen. So ist das Willkommenscafe in dem Trierer Stadtteil entstanden. Inzwischen ist das Café geschlossen - aber Hilfe, wenn sie gebraucht wird, gibt es in Trier-Euren nach wie vor.