1922 wurde auf Schloss Malberg Schillers Drama Wilhelm Tell gespielt. Jetzt wird das Stück wieder dort aufgeführt, mit einer Ausstellung zum historischen Hintergrund.

Rund um die Schlosstreppe von Schloss Malberg in der Eifel wuseln etwa 80 Darstellerinnen und Darsteller herum. Frauen, Männer und Kinder aus Malberg, sind in mittelalterlicher Tracht, als Bauern oder Ritter kostümiert. Sie sind mit Feuereifer dabei, wollen Friedrich Schillers Drama "Wilhelm Tell" auf der Schlossterrasse aufzuführen. So eine Aufführung über den eidgenössischen Freiheitskämpfer gab es in Malberg schon einmal - vor genau 100 Jahren - 1922.

SWR Förderverein Schloss Malberg

"Was damals hier stattgefunden hat, das wird in Malberg von Generation zu Generation weitererzählt. Das hat für die Malberger einen besonderen Wert"

Vor 100 Jahren spielte das ganze Dorf mit

Ein Lehrer und ein Pastor hatten vor 100 Jahren die Idee, Schillers Drama über den Freiheitskampf der Schweizer gegen die Habsburger auf Schloss Malberg aufzuführen. Sie wollten mit der Aufführung ein Zeichen setzen. Auch damals spielte das ganze Dorf mit.

Viele Menschen in Malberg waren nach dem Krieg in Not

Zu Beginn der 1920er Jahre gehörte die Eifel zur Preußische Rheinprovinz. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das westliche Rheinland vom französischem Militär besetzt. Malberg war ein armes Arbeiterdorf, das Eifelwerk der größte Arbeitgeber. Die Inflation setzte den Menschen damals zu. In den Kyllburger Hotels waren französische Soldaten untergebracht.

SWR Förderverein Schloss Malberg

Rebellischer Akt gegen französische Besatzer

Wilhelm Tell aufzuführen, das galt als eine Art rebellischer Akt gegen die französischen Besatzer. Das Stück traf damals den Zeitgeist. Tausende Zuschauer reisten mit Zügen nach Malberg, um sich das Schauspiel anzusehen.

"Mich hat das immer fasziniert, dass das so ein Spektakel vor 100 Jahren war, in so einem Dorf, wo man es nicht erwartet"

In größeren Städten war es in den 1920er Jahren von der Besatzungsmacht verboten, Wilhelm Tell aufzuführen. Die listigen Malberger bekamen aber vom französischen Militär eine Genehmigung. Sie machten den Behörden erfolgreich weis, in der Eifel sei das mehr eine religiöse Veranstaltung braver Bürger und spielten zum Beweis vorher ein ganz spezielles Marienlied.

"Es hat wahrscheinlich den Nerv der Zeit getroffen."

SWR Förderverein Schloss Malberg

Die Zuschauer kamen in Scharen mit Sonderzügen angereist und gingen, begleitet von der Musikkapelle, zu Fuß von Kyllburg nach Malberg zum Festspielplatz am Schloss Malberg zu den Tellspielen.

SWR Förderverein Schloss Malberg

Jetzt, 100 Jahre später, wollen die Malberger wieder daran anknüpfen. Im Schloss gibt es eine Ausstellung zum historischen Hintergrund mit Fotos der Aufführung von 1922.

Hauptdarsteller Sebastian Gasper (links) ist der einzige Profi im Ensemble. SWR Nicole Mertes

Schauspieler Sebastian Gasper spielt als einziger Profi im Malberger Ensemble den Wilhelm Tell. Er stammt aus Waxweiler und spielt auch am Theater Trier. Die Kulisse von Schloss Malberg und die Proben mit den vielen Laiendarstellern sind für ihn eine bereichernde Erfahrung, sagt er:

"Tell ist nicht die Hauptperson, das sind die Schweizer, die Menschen, die sich aufrappeln, um gegen die Tyrannei zu kämpfen."

Die Laien-Darsteller sind mit Feuereifer dabei. SWR Nicole Mertes

Die Tellaufführung 2022 ist wie vor 100 Jahren wieder ein Projekt des ganzen Dorfes. Die Feuerwehr ist dabei, der Musikverein, der auch sein 100jähriges Bestehen feiert, der Förderverein Schloss Malberg und viele Menschen aus dem Dorf Malberg. Premiere von Wilhelm Tell auf Schloss Malberg ist am 2. Juli um 17 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 3., 9. und 10. Juli.