Auf Straßen in der Region Trier steigt derzeit die Gefahr für Wildunfälle auch tagsüber. Weil Rehe jetzt in der Paarungszeit achtlos auf die Straßen laufen, raten raten die Forstämter zu besonderer Vorsicht auf Landstraßen. Gefährdet sind Autofahrer vor allem auf unübersichtlichen Straßen, neben denen Felder in den Wald übergehen. Die Gefahr besteht laut Forstamt Prüm aber auch auf allen anderen Landstraßen, weil in den Wäldern der Region so viele Rehe lebten. Das Forstamt Wittlich weist darauf hin, dass die Tiere auch plötzlich aus hochstehenden Mais- oder Getreidefeldern laufen können. Deshalb rät das Forstamt Hillesheim, besonders aufmerksam und langsamer zu fahren. In Waldgebieten könne es zusätzlich helfen, das Wild durch Hupen aufmerksam zu machen. Die Gefahr durch Wildwechsel bestehe bis Mitte August auch am helllichten Tag.