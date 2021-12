Wildschwein randaliert

In Kirn hat heute Morgen ein Wildschwein für Unruhe gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte sich eine Anwohnerin gemeldet, nach dem das Wildschwein mehrere Mülltonnen umgeworfen und sich am Müll der Anwohner zu schaffen gemacht hatte. Das Tier habe sich weder durch Hupen noch durch Signale vertreiben lassen. Nachdem ein Anwohner mit einer Schaufel Knallgeräusche auf der Straße gemacht habe, sei das Trier weiter in Richtung Innenstadt geflüchtet. Dort hat es laut Polizei Mülltonnen hinter einer Bäckerei umgeworfen und den Inhalt gefressen. Die Polizei konnte das Tier schließlich über eine Landesstraße treiben, wo es schließlich in einem Gebüsch verschwand.