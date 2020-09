In einer Weiheranlage in Kell am See im Hochwald haben Unbekannte in den vergangenen Tagen illegal Fische geangelt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine größere Anzahl von Lachsforellen entwendet. Wer an der Weiheranlage in Kell am See etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Hermeskeil melden.