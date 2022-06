Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Montagabend bei einem Wildunfall in Wittlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, versuchte die Fahranfängerin einem Tier auszuweichen, das über die Straße lief. Dabei kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 20 Meter eine Böschung hinab. Das Auto überschlug sich und kam an einem Baum zum Stillstand. Ersthelfer konnten die Frau befreien, sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.