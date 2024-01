Wiedereröffnung Nordbad verzögert sich

Wegen Engpässen bei Material und Personal verzögert sich die für Sommer geplante Wiedereröffnung des Nordbades in Trier. Wie die Stadtwerke Trier mitteilten, wird das Freibad voraussichtlich erst zu Beginn der Sommerferien Ende Juli in Betrieb gehen. Aktuell werden bis Ende Februar die Schwimmbecken saniert. Die Arbeiten gingen voran, aber nicht so schnell wie ursprünglich geplant, so die Stadtwerke. Derzeit wird auch das neue Filtergebäude für die Wasseraufbereitung gebaut. Im März beginnen die Arbeiten zur technischen Ausstattung des Schwimmbadgebäudes mit Heizung, Sanitär und Elektroinstallation.