Züge fahren nach der Flut wieder durch die Eifel

per Mail teilen

Zerstörungen wie noch nie - nach der Flut im Juli. Die Eifelstrecke ist mit am stärksten beschädigt. Aber auf einem Abschnitt von Trier bis Auw können jetzt wieder Züge fahren.

Endlich wieder mit dem Zug aus der Eifel nach Trier fahren - das können Menschen ab dem 5. Februar auf einem Abschnitt der Bahnstrecke durch das Kylltal. Das verheerende Hochwasser der Kyll vor einem halben Jahr hatte die Strecke verwüstet.

Mitarbeiter der Bahn und der Bauindustrie haben Tag und Nacht gearbeitet, um die Strecke wiederherzustellen. Auf etwa 15 Kilometern wurden Gleise, Schwellen und Weichen gereinigt und auch wieder hergestellt. Drei Bahnbrücken und drei Stellwerke wurden repariert. So fahren ab Samstag zumindest zwischen Trier- Ehrang und Auw an der Kyll wieder Züge.

Feierliche Wiedereröffnung

Politiker aus Mainz, aber auch der Region Trier - und auch Verantwortliche aus dem Vorstand für Infrastruktur der Bahn sind am Freitag nach Trier gekommen. Es heißt, das sei ein guter Tag. DB Vorstand Ronald Pofalla sagt, er sei stolz auf die Mitarbeiter, weil jetzt wieder Züge fahren können.

Auf der Strecke liegt auch Kordel - selbst vom Hochwasser stark betroffen. Der Ortsbürgermeister spricht davon, dass mit der Zugverbindung ein Stück Normalität in den Ort zurückkehre. So könnten die Einwohner leichter zum Einkaufen nach Trier fahren. Denn die Flut hat im Ort viele Geschäfte kaputt gemacht. Auch für die Schüler geht es per Zug viel schneller als mit dem Bus.

Erste Fahrt auf der Eifelstrecke

Draußen - auf Gleis zehn wartet der erste Zug, der nach einem halben Jahr wieder Passagiere auf der Eifelstrecke befördert. Fast vorsichtig setzt sich der rote Zug in Bewegung und rumpelt langsam über die Gleise. Der rheinland-pfälzischen Ministerin für Klimaschutz, Katrin Eder (Grüne) ist es wichtig, dass jetzt auch daran gedacht wird, die Strecke zu elektrifizieren. Denn das sei für den Klimaschutz wichtig.

Ronald Pofallla zeigt sich in dieser Hinsicht sehr optimistisch. Die Verhandlungen dazu liefen. Er könne sich sogar vorstellen, dass in fünf Jahren die Strecke auch mit E-Loks befahren werden kann.

Wiederaufbau: Abschnitt für Abschnitt

Ein weiteres Ziel sei, die Strecke weitgehend zweigleisig auszustatten. Das dürfte aber länger dauern, als die Elektrifizierung. Jetzt geht es aber erst einmal darum, die Strecke mit der Sanierung nach der Flut wieder in den Ur-Zustand zu versetzen.

"Unser Ziel ist, die gesamte Strecke wieder bis Ende 2023 in Betrieb zu nehmen."

Stück für Stück müssten die Gleise, Brücken und Stellwerke repariert werden. Das dauere. Aber auch da verbreitet Ronald Pofalla Hoffnung: Er gehe davon aus, dass die Menschen Ende 2023 wieder von Trier nach Köln fahren können.